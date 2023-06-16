Sakarya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Haziran Sakarya'da deprem mi oldu? Az önce Sakarya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Sakarya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Sakarya'da deprem mi oldu? Bugün Sakarya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Sakarya'da deprem ve AFAD Sakarya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Sakarya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Haziran Sakarya'da deprem mi oldu? Az önce Sakarya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Sakarya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Sakarya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Sakarya'da deprem mi oldu? Bugün Sakarya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Sakarya deprem ve AFAD Sakarya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Sakarya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Haziran Sakarya'da deprem mi oldu? Az önce Sakarya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.