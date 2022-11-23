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Sakarya deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Sakarya deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? Sakarya deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

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Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntının ardından Sakarya deprem mi oldu? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Sakarya deprem mi oldu? Sorusunu merak ediyor. Peki, Sakarya deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Sakarya deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? Sakarya deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Sakarya dahil bir çok ilden hissedildi. Peki, Sakarya deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Sakarya deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? Sakarya deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

SAKARYA DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." Denildi. 6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Sakarya'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmedi.

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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