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Sakarya'da Yabancı Öğrencilere Şehir Tanıtım Gezisi

Sakarya'da Yabancı Öğrencilere Şehir Tanıtım Gezisi

Turizm Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri çerçevesinde Sakarya'da okuyan yabancı öğrencilere şehrin kuzey bölgelerindeki tarihi ve turistik noktalar gezdirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri çerçevesinde Sakarya'da okuyan yabancı öğrencilere şehrin kuzey bölgelerindeki tarihi ve turistik noktalar gezdirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Tanıtım Müdürlüğü tarafından sürdürülen şehir tanıtım gezileri devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya'da okuyan uluslararası öğrenciler için şehrin kuzey kesiminde yer alan Karasu Yeni Mahalle, Karasu Sahili, Acarlar Longozu gibi tarihi ve turistik noktalara gezi düzenlendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Turizm Haberler

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