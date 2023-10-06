Sakarya'da Trafik Kazası: Otomobiller Kullanılamaz Hale Geldi, 1 Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında otomobiller kullanılamaz hale gelirken 1 kişi de ağır yaralandı.

Yalı Mahallesi D010 kara yolunda meydana gelen kazada 54 ADV 373 plakalı otomobil ile 81 KC 841 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken 81 KC 841 plakalı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA