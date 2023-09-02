Sakarya'da park halindeki otomobile sokak köpekleri zarar verdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeki otomobilinin tampon ve çamurluğunun parçalandığını gören vatandaş şok oldu. Aracındaki diş izlerini gören vatandaş, zararı sokak köpeklerinin verdiğini iddia etti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeki otomobilinin tampon ve çamurluğunun parçalandığını gören vatandaş şok oldu. Aracındaki diş izlerini gören vatandaş, zararı sokak köpeklerinin verdiğini iddia etti.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. isimli vatandaş 54 B 6457 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. İddiaya göre, park halinde duran otomobile sokak köpekleri zarar verdi. Aracının tampon ve çamurluk kısmında zarar oluştuğunu gören otomobil sahibi şok oldu. S.D., otomobilin üzerinde diş izleri gördüğünü ve bu sebeple aracına köpeklerin zarar verdiğini iddia etti. - SAKARYA