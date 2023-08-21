Sakarya'da Otomobile Çarpan Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

SAKARYA'da otomobile çarpıp, devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında D-100 kara yolu Hendek ilçesi geçişi Kargalıhanbaba Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Ç.'nin kullandığı 81 BT 714 plakalı minibüs, kavşaktan dönmek için sola manevra yapan Nagihan B. yönetimindeki 54 AGA 180 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, devrildi. Kazada minibüsteki Necati G., Ferdi T., Emre Ö., Uğur A., Yener Ö. ve Murat A. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor. (DHA)