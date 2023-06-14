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Sakarya'da Otomobil Yangını

Sakarya'da Otomobil Yangını

Otomobil Haberleri

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya Caddesi üzerinde Y.A. idaresindeki 41 AFE 023 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

İtfaiye Sakarya Otomobil Haberler

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