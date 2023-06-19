Sakarya'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 54 AIZ 060 plakalı otomobil ile 54 AEN 823 plakalı hafif ticari araç, 6006 Sokak üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA