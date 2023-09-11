Sakarya'da otomobil refüjde devrildi, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu refüjdeki yağmur kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü yaralanırken, diğer yolcular ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.