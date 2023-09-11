Sakarya'da otomobil refüjde devrildi, 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu refüjdeki yağmur kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada sürücü yaralanırken, diğer yolcular ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin refüjdeki yağmur kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karasu-Adapazarı yolunda Adapazarı yönüne giden M.S. idaresindeki 54 DK 570 plakalı otomobil, Karapınar sapağında bariyere çarparak refüjdeki yağmur kanalına devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, kazayı yara almadan atlatan 2'si çocuk 5 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.