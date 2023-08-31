Sakarya'da Otomobil Köprüden Göle Devrildi

Kontrolden çıkan otomobil köprüden göle düştü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, köprüden göle devrildi.

Kaza, Karasu Kocaali yolu üzeri Küçükboğaz Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan 34 JK 1468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak göle devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.