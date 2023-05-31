Sakarya'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
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Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu otomobil devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı ve hastaneye sevk edildi.
Sakarya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca-Adapazarı kara yolunda ilerleyen İsmail Aktaş idaresindeki 54 AK 938 plakalı otomobil, Güven Mahallesi mevkisinde ana yola çıkan Sezai Acar yönetimindeki 81 AZ 995 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Aktaş'ı araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Yağız - Otomobil