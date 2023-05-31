Sakarya'da Otomobil Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu otomobil devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı ve hastaneye sevk edildi.