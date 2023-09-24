Sakarya'da Otomobil Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kontrolden çıkan otomobil, dere yatağına düştü: 1 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak dere yatağına düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
D-140 karayolunda meydana gelen kazada Kuzuluk istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine köprünün bariyerlerini aşarak dere yatağına düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk edildi. Dere yatağında bulunan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.