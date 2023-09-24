Sakarya'da Otomobil Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.