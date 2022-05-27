Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Turizm
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Sakarya'da izinsiz kazı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler R.Ç. (51), N.S. (58), H.B. (39) ve Ş.E'nin (44) izinsiz yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 metal para ve obje ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Turizm

Jandarma, Hisarcık, Erenler, Sakarya, Turizm, Güncel, Haberler

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