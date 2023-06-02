Sakarya'da hafif ticari araç yan yattı, vatandaşlar aracı düzeltti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı. 1 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşların el birliğiyle imece usulü aracı düzelttiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Şehit İlhan Aras Caddesi ve Bağlar Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, Onur Bodur idaresindeki 54 DT 011 plakalı Fiat marka otomobil ile İ.H.G. idaresindeki 54 RA 733 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yatarken çevredeki vatandaşlar, el birliğiyle aracı düzeltti. Meydana gelen kazada E.G. isimli kadın yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kazaya karışan Onur Bodur ise olay anını anlattı. Bodur, "Ben Bağlar Caddesi üzerinden geliyordum, karşı tarafa geçecektim. Sakarbaba Caddesi üzerinden de diğer hafif ticari araç geliyordu. Kavşakta çarpıştık. Diğer araçtaki bir kadın yaralandı. Ambulansla hastaneye götürüldü, son durumunu bilmiyorum ama kanamalı bir yarası yoktu" dedi. - SAKARYA