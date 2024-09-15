Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı?

Sakarya'da yaşanan üzücü olay, vatandaşlar arasında büyük bir endişeye yol açtı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen şiddetli patlama, çevrede büyük bir korku ve panik yarattı. Patlama sonrası çıkan yangın ve fabrikanın ağır hasar alması, olaya müdahale eden ekiplerin işini zorlaştırırken, bölge halkı da tedirginlikle gelişmeleri takip etti. İlk belirlemelere göre, patlamada 20 kişi yaralandı ve fabrikanın çeşitli bölgelerinde mahsur kalan çalışanlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Peki, Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? İşte detaylar...

SAKARYA'DA NE OLDU?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Patlamanın yaşandığı fabrika görüntülendi.

SAKARYA'DAKİ PATLAMADA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

İlk belirlemelere göre, patlamada 20 kişi yaralandı ve fabrikanın çeşitli bölgelerinde mahsur kalan çalışanlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Neyse ki mahsur kalan 1 çalışan, kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda sağ salim çıkarıldı.