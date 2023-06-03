Sakarya'da 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' festivali düzenlendi

AB tarafından desteklenen 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' festivali Sakarya'da düzenlendi. Festival kapsamında şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bisiklet destinasyonları tanıtıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, Sakarya'nın 'Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri' unvanlarına sahip olduğunu belirtti ve şehrin barış, kardeşlik ve hoşgörü kültürüne vurgu yaptı.

AB tarafından destek almaya hak kazanan ' Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' festivalinin kapanışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "3 gün süren festivalimiz sayesinde Sakarya'mızın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımının yanı sıra bisiklet destinasyonlarının da paylaşımını gerçekleştirdik" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AB tarafından destek almaya hak kazanan ' Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' festivalinin kapanış programına katıldı. Sapanca'dan Taraklı'ya Karasu'dan Kocaali'ye kadar şehrin çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliğinin tanıtımı için gerçekleştirilen programların bir adresi de Melen Botanik Vadisi oldu. Burada inşa edilen bisiklet yolunda katılımcı heyet ile birlikte pedal çeviren Başkan Yüce, mavi ile yeşilin buluştuğu kuzey bölgesini şehrin en önemli turizm destinasyonu olduğunu kaydetti. Vadiye ilişkin bilgiler de paylaşan Başka Yüce, 3 milyonu aşkın tıbbi ve aromatik bitkiyi toprakla buluşturduklarını dile getirdi. Kocaali Sosyal Tesisleri'nde katılımcı heyete sertifikalarını takdim eden Başkan Yüce, Sakarya'nın 'Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri' unvanlarına sahip şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Konuşmasında Sakarya'nın kültürel kodlarına vurgu yapan Başkan Yüce, "Sakarya, barış ve kardeşlik şehridir. Sakarya, tarihi boyunca pek çok farklı bölgeden göç almış, bu göçlerle birlikte şehre gelen kültürler, varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Şehirde yaşayan her kültür temelde geleneksel kodlarını korumaya devam etmiş, bunu yaparken de bir diğerine saygısızlık etmemiştir. Böylece muazzam bir kardeşlik kültürü, hoşgörü toplumu ve barış coğrafyası ortaya çıkmıştır. Sakarya'nın sahip olduğu bu kardeşlik anlayışını ülkemizdeki ve dünyanın farklı yerlerindeki şehirlerle bir araya getiriyor ve dostluk ilişkileri tesis ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra, Sakarya, hayali kurulan ve özlenen tüm bu özelliklere sahiptir. Denizi, gölü, nehirleri, longozu, dağları, ovaları, yaylaları, verimli toprakları, yeşilin bin bir tonu ve ulaşım imkanlarıyla adeta dünya üzerindeki bir cennettir" diye konuştu.

'Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri' unvanı

Başkan Yüce konuşmasının devamında, şehrin sahip olduğu avantajları doğru değerlendiklerini ifade ederek, "Şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Sahip olduğumuz turistik avantajları çeşitlendiriyoruz. Dünya Bisiklet Şehri unvanı sayesinde bisiklet sporu ve bisiklet turizmi noktasında dünyanın nadir şehirleri arasında yerimizi aldık. Yamaç paraşütü, zipline, kano ve kürek parkurları, trekking gibi projelerle spor turizminde ülkemizin en önemli şehirleri arasındayız. Gerçekleştirdiğimiz tüm spor aktiviteleri, festivalleri sayesinde Avrupa Spor Şehri unvanını alarak Sakarya'mızın adını dünyaya duyurduk" şeklinde konuştu.

' Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi Sakarya'ya katkı sunacak

Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu projesiyle ilgili konuşan Başkan Yüce, "Sakarya'mızın adını duyurduğumuz, bizler için çok kıymetli olan bir diğer projemiz malumunuz ' Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesidir. 31 Mayıs 'Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu' adıyla başlattığımız festivalimizin startını Millet Bahçesinde vermiştik. 3 gün süren festivalimiz sayesinde Sakarya'mızın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımının yanı sıra bisiklet destinasyonlarının da paylaşımını gerçekleştirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımız olan SUBÜ, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan ile Karadeniz'de Pedal Çevirelim projesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Karadeniz'de çevirdiğimiz her pedalın bizleri dostluğa ve başarıya götürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA