Sakarya'da doğal gaz mı bulundu?

Enerji yatırımlarında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu gelişme sayesinde, şu ana kadar 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Sakarya sahasından karşılandı. Erdoğan, bu keşfin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirdiğini ve ülke ekonomisine ciddi bir ivme kazandırdığını vurguladı.

SAKARYA GAZ SAHASINDA TARİHİ KEŞİF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya açıklarında yapılan sondaj çalışmalarında Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfine ulaşıldığını duyurdu. Erdoğan, "Sakarya'da enerji alanında tarihe geçecek bir başarıya imza attık. Buradan çıkarılan gazı üç yıldan kısa bir sürede milletimizin kullanımına sunduk. Şu anda 4 milyon hanenin enerji ihtiyacı bu sahadan karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE İLK ELEKTRİK YAKINDA

Erdoğan, enerji alanındaki diğer önemli adımlardan biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde de ilk elektriğin kısa süre içinde üretileceğini belirtti. Böylece Türkiye'nin enerji çeşitliliği ve arz güvenliği açısından önemli bir eşiğin aşılacağına dikkat çekti.

KARADENİZ'DE 785 MİLYAR METREKÜPLÜK DEV REZERV

Beş yıl önce Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz rezervi olan 785 milyar metreküplük keşif yapıldı. Sakarya sahasından çıkarılan gaz, üç yıldan kısa sürede Filyos'taki kara işleme tesisine ulaştırılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Şu anda 4 milyon haneye doğal gaz sağlanırken, 2026'da bu sayının 8 milyona, 2028'de ise 16 milyona çıkması hedefleniyor.

PETROLDE YERLİ ÜRETİM ARTIYOR

Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin yaklaşık 1 milyon varil olduğunu belirten Erdoğan, bunun 160 bin varilinin yerli kaynaklardan elde edildiğini ifade etti. Karadeniz'deki gaz ve Gabar'daki petrol keşifleriyle önemli bir ivme yakalandığını söyleyen Erdoğan, "Henüz gidecek yolumuz var, ancak hedefimiz tam bağımsız enerji Türkiye'si. Bu doğrultuda filomuzu büyüttük, sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik." dedi.

ENERJİDE DÜNYADA İLK BEŞTEYİ ZORLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şu anda dört aktif sondaj ve iki sismik arama gemisiyle enerji arama faaliyetlerinde dünyada beşinci sırada yer aldığını, yeni gemilerin de envantere katılmasıyla dördüncü sıraya yükseleceğini belirtti. Erdoğan, "Enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan çalışacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.