Sakarya'da Bungalov Dolandırıcılığı: Vatandaşlar 70 Bin TL Dolandırıldı

SAKARYA'da yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bungalov evleri kiralayan firmaların isimlerini kullanarak sahte hesaplar açıldığını belirten Seyahat acentesi sahibi Onur Tan, "Şu ana kadar ofisimizi 8 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla aradı. Vatandaşları 70 bin TL civarında dolandırmışlar" dedi.

Sakarya'da, Sapanca ve çevre ilçelerinde yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği bungalov evleri kiralayan firmaların isimlerini kullanıp; sahte hesap açan şüphelilerin çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. İddialara göre firmaların isimlerini kullanan şüphelilerin açtıkları sahte sosyal medya hesaplarında, daha düşük kiralama bedelleriyle yayınladıkları ilanlar seyahat acentası sahiplerini de isyan ettirdi. Seyahat acentası sahibi Onur Tan, sahte hesaplarla vatandaşların tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek, "Şu ana kadar ofisimizi 8 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla aradı. Vatandaşları 70 bin TL civarında dolandırmışlar. Belge numarasını, parayı yatırmadan yazıp bize ulaşanlar da oluyor. Biz bununla alakalı gerekli yetkili birimlere başvurularımızı ve şikayet dilekçelerimizi verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Bir an önce bu tip sayfaların kapanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'SAHTE HESAPLARI AFİŞE ETMEK İÇİN AÇILAN HESABIN SAHİBİNİ TEHDİT ETTİLER'

Tan, başka vatandaşların mağdur olmaması için sayfa açan bir kişinin de dolandırıcılar tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Diğer insanları uyarabilmek için sahte hesapların aleyhine bir sayfa açıldı. Ancak dolandırıcılar tarafından tehdit edildi. Dolandırıcılar, sayfayı açana ulaşmışlar, 'Bu sayfayı açan sen misin, başına ne kadar büyük bir bela aldığından haberin yok. Evini ocağını söndüreceksin. Banka hesaplarını kopyalayacağım ve insanlara onları göndereceğim. Yakalanınca suçu sana atacağım' diye tehdit etmişler. İnsanları hem dolandırıyorlar hem de üstüne tehdit ediyorlar. Vatandaşımız da korkudan gidip banka hesaplarını kapattırmış, başına daha büyük bir şey gelmesin diye" dedi.