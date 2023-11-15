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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Çift Katlı Otobüsü Şehri Tanıtıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Şehir tanıtım gezileri kapsamında misafirler, şehir merkezini farklı bir açıdan keşfediyor.