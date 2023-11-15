Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Çift Katlı Otobüsü Şehri Tanıtıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Şehir tanıtım gezileri kapsamında misafirler, şehir merkezini farklı bir açıdan keşfediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerine devam ediyor. Kısa süre önce hizmete başlayan çift katlı turizm otobüsü, misafirlerini, şehir merkezini hiç görmedikleri açıdan keşfe çıkarıyor. Demokrasi Meydanında başlayan 'Gez Gör Sakarya Turları' Sakarya'nın turistlik yerlerini görme imkanı sunuyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm