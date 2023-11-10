Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çift Katlı Otobüsüyle Şehri Tanıtıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çift katlı otobüsü, Sakarya'yı gezmek ve tanıtmak için hizmet veriyor. Son olarak Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği otobüsün konuğu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, Sakarya'yı karış karış gezmeye ve şehri tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) üyeleri çift katlı otobüsün konuğu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerine devam ediyor. Kısa süre önce hizmete başlayan çift katlı turizm otobüsü, misafirlerini, şehrin doğal güzelliklerini keşfe çıkarıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı yatırımlar da yerinde görülüyor. Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği gezilerin son konuğu oldu. Büyükşehir Nehir Çikolata Evi'nde başlayan gezi turu, Sakarya'nın bereketli topraklarında yetişen binlerce meyve ağacının dikili olduğu UTEM ile devam etti. Üreten Sakarya'nın önemli tesislerinden olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Mantar Üretim Tesisini gezen SAKİKAD üyeleri üretimi yerinde görme ve inceleme fırsatı yakaladılar.

Girişimci kadınlar, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Üreten şehir Sakarya'nın mutfağına girip Büyükşehir'in şehre kattığı değerleri gezerek bilgi sahibi olmanın mutluluğunu yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA