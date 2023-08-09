Sakarya, 6-9 Eylül'de 6. PSB Anatolia Uluslararası Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Sakarya, 6-9 Eylül tarihleri arasında 6. PSB Anatolia Uluslararası, Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Fuar, yurt içinden ve 20 farklı ülkeden yaklaşık 35 bin ziyaretçiyi ağırlayacak ve peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirecek.

Sakarya, 6- 9 Eylül'de 6. PSB Anatolia Uluslararası, Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festivale, yurt içinden ve 20 farklı ülkeden yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Bu yıl "Uluslararası İhtisas Fuarı" olarak gerçekleştirilecek festivalde 230 firma ürünlerini sergileyecek, dünyanın sayılı markaları etkinlikte yerini alacak.

Yerli üretimi ve yerli üreticiyi uluslararası pazara taşımayı amaçlayan, peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tüm bileşenlerini buluşturan fuar, sektör profesyonellerine ve genç temsilcilere yeni iş fırsatları sunacak.

Fuar kapsamında gençlerin önünü açmak ve onlara güçlü vizyon katmak amacıyla 20 üniversitenin katılımıyla TMMOB Peyzaj Mimarları Odası işbirliğinde 3. PMOGENÇ Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması da düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, süs bitkisi, aromatik bitki türleri, tarımın göz bebeği olan meyve, sebze ve farklı türlerin üretiminde bir numara olmak için çalışıp ürettiklerini, projeleri bir bir uyguladıklarını belirtti.

PSB Anatolia ile peyzaj, süs bitkileri ve bahçe sanatları alanında dünyanın en başarılı markalarını ve isimlerini ağırlayacaklarını aktaran Yüce, "Peyzaj ve süs bitkisi üretiminde önce Türkiye'de ve sonra dünyada söz sahibi bir şehir olmayı hedefliyoruz. Süs bitkisi ile peyzajın, tarımın ve sanatın merkezi Sakarya'da ülkemizin göz bebeği ürünlerini dünya pazarına sunacağımız dev fuarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.