Kemal Sunal'ın alışıldık komedi filmlerinden biri olan Sakar Şakir; sakarlıkları ile bilinen Şakir adındaki gencin, hayatının tehlikeye girdiği anda tek meziyeti olan sakarlıklarıyla kendi yaşamını kurtarması anlatılıyor. Sakar Şakir nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu nedir? Şakir oyuncuları kim?

Sakar Şakir nerede çekildi? Sorusu gündemde yer alıyor. Sakar Şakir filmi, Natuk Baytan ve Namık Karakılıç yönetmenliğinde 1977 yılında hazırlanan yerli filmdir. Çalışmanın senaristliğini ise Suavi Sualp ve Natuk Baytan üstlendi. Sakar Şakir filminin kadrosunda ise Kemal Sunal başta olmak üzere birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Sakar Şakir nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu nedir? Şakir oyuncuları kim?

SAKAR ŞAKİR NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal, Adile Naşit ve Ali Şen klasiklerinden olan Sakar Şakir filmi 1977 yılında İstanbul Yeşilköy'de çekildi.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Sakarlığı ile dilden dile dolanan Şakir, bir gün bu özelliğinin hayatını kurtaracağını bilemezdi. Kendisine kalan bir miras ile hayatı değişir. Sakar Şakir filmi oyuncu kadrosunda:

Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, Ünal Gürel, Macit Flordun, Necdet Yakın, Atilla Ergün, Kamer Sadık, Hakkı Kıvanç, Ayfer Feray, İhsan Yüce, Yusuf Sezer, Celal Yonat, Yavuz Şeker, İhsan Bilsev, Hamit Haskabal, Cengiz Öktem, Bahri Ateş, Nermin Özses, Natuk Baytan, İbrahim Kurt yer alıyor.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Ancak mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardropp Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner.