Show Tv ekranlarında yayınlanan Sakar Şakir filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Sakar Şakir filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Sakar Şakir filminin konusu ne? Sakar Şakir filmi hangi yıl, nerede çekildi? Sakar Şakir oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Sakar Şakir filmi nasıl bitiyor? Sakar Şakir final sahnesi İZLE! Sakar Şakir sonunda ne oluyor?

Sakar Şakir, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1977 yapımı bir Türk komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Sakar Şakir filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Sakar Şakir filminin konusu ne? Sakar Şakir filmi hangi yıl, nerede çekildi? Sakar Şakir oyuncu kadrosu!Detaylar haberimizde...

SAKAR ŞAKİR KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR OYUNCU KADROSU!

Kemal Sunal

Adile Naşit

Ali Şen

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

İhsan Yüce

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç