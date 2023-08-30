Sakala Çarpan Çorbası tarifi! MasterChef Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sakala Çarpan Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sakala Çarpan Çorbası hazırladı. Peki, Sakala Çarpan Çorbası nedir? Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır? Sakala Çarpan Çorbası nedir?

Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sakala Çarpan Çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır? Sakala Çarpan Çorbası nedir? Sakala Çarpan Çorbası nasıl yapılır, Sakala Çarpan Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sakala Çarpan Çorbası yapıldı, evde klasik Sakala Çarpan Çorbası yapıldı! İşte en güzel Sakala Çarpan Çorbası!

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI TARİFİ!

Sakala Çarpan Çorbası Malzemeleri Nelerdir

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı ev makarnası (erişte)

1 adedet soğan

Et suyu (isteğe göre miktarı ayarlanabilir)

4 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un, tuz ve nanedir.

Sakala Çarpan Çorbası Nasıl Yapılır

Mercimekler yıkanır, haşlanır ve suyu süzülür. Ayrı bir yerde ince ince doğranan soğan, iki yemek kaşığı yağla birlikte kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavrulur. Un katılarak bir iki defa daha çevrilir. Mercimek, tuz ve et suyu eklenir. Kaynayınca ev makarnası ilave edilir. 15-20 dakika daha pişirilir. İki yemek kaşığı yağ bir tavada eritilir içine nane eklenir ve çorbanın üzerine gezdirilir.

Not : Ev makarnası yerine yarım su bardağı şehriye de kullanılabilir. Arzu edilirse nane yerine limon ilave edilebilir.

Kaynak:Afyonkarahisar Yöresel Lezzetleri,Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtım Yayınları,Ankara 2018