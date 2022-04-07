Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Sait Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Sait Yılmaz kimdir? Sait Yılmaz kaç yaşında, nereli? Sait Yılmaz hayatı ve biyografisi!

SAİT YILMAZ KİMDİR?

Kendisinin ve ailesinin Fenerbahçe Kulübüne iyi ve kötü gününde her zaman destek verdiğini ve yaşadıkları sürece bunun devam edeceğini belirten Yılmaz, "Divan başkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde camiamızın çeşitli yerlerinden bu talep bana ulaştı. Böyle bir hazırlığım yoktu. Divan başkanlığı çok saygın bir konumdur. Divan ve kongre üyelerinin çalışmaları, benim adaylık kararını vermemi sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Sait Yılmaz hakkında bilgiler güncellenecektir.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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