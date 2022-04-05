Sait Emin Arvas kimdir? Sait Emin Arvas nereli? Sait Emin Arvas biyografisi!

ADAPAZARI, SAKARYA (Haberler.com) - Sait Emin Arvas kimdir? Sakarya Büyükşehir bünyesinde yeni kurulan Adapazarı ilçesine kurucu müftü olarak atandı. 2009-2015 yılları arasında Adapazarı İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.2015 yılı Eylül ayında Sakarya İl Müftü Yardımcılığına atanan Sait Emin Arvas kimdir, kaç yaşında? Sait Emin Arvas nereli, mesleği nedir? Sait Emin Arvas hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SAİT EMİN ARVAS KİMDİR?

1960 Van-Gürpınar doğumludur. İlk ve orta tahsilini Van'da tamamlayarak 1978-79 öğretim yılında Van İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Aynı yıl Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'nü kazanarak bu okulda yüksek tahsilini yaptı.

2008 Yılı Ağustos ayında Sakarya ili Akyazı ilçesine ilçe müftüsü olarak naklen atanan Arvas bu ilçede 6 ay görev yaptıktan sonra

Sakarya Büyükşehir bünyesinde yeni kurulan Adapazarı ilçesine kurucu müftü olarak atandı.2009-2015 yılları arasında Adapazarı İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.2015 yılı Eylül ayında Sakarya İl Müftü Yardımcılığına atandı.

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