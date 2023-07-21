Eğitimci ve Yazar Sait Çamlıca'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Sait Çamlıca kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, kitapları nelerdir? Sait Çamlıca ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Sait Çamlıca geliyor. Peki, Sait Çamlıca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eğitimci Yazar Sait Çamlıca'nın hayatı ve biyografisi nedir, eserleri nelerdir? İşte bilgiler...

SAİT ÇAMLICA KİMDİR?

Eğitimci ve yazar olan Sait Çamlıca 1974 Almanya doğumludur. Sait Çamlıca, ilkokulu Almanya'da orta ve lise eğitimini memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde tamamlamıştır. 49 yaşında olan Sait Çamlıca üniversiteyi 2000 yılında bitirmiştir. Ardından devlet kurumlarında ve özel sektörde 8 yıl öğretmenlik yapmıştır. Sait Çamlıca ilk kitabını 2006 yılında çıkarttı. Sait Çamlıca genel olarak eğitim kitapları yazarıdır ve eğitimle ilgili konferansler vermektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Sait Çamlıca'nın Twitter'da 65 bin takipçisi bulunmaktadır.