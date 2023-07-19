Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takıma veda eden oyuncuların sayısı artmaya başladı. Siyah-beyazlıların Faslı stoperi Romain Saiss de takımdan ayrılıyor. Saiss gitti mi? Saiss hangi takıma gitti?

Yeni takımı çok konuşulur! Beşiktaş'ta Romain Saiss de takımdan ayrılıyor

Romain Saiss takımdan ayrılıyor. Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı. Saiss, Al-Sadd ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Saiss, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Saiss gitti mi?

ROMAİN SAİSS GİTTİ Mİ?

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı.

Haberde, Katar ekibinin Saiss ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.