Saiss gitti mi? Saiss hangi takıma gitti?
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Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takıma veda eden oyuncuların sayısı artmaya başladı. Siyah-beyazlıların Faslı stoperi Romain Saiss de takımdan ayrılıyor. Saiss gitti mi? Saiss hangi takıma gitti?
Romain Saiss takımdan ayrılıyor. Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı. Saiss, Al-Sadd ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Saiss, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Saiss gitti mi?
ROMAİN SAİSS GİTTİ Mİ?
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı.
Haberde, Katar ekibinin Saiss ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.