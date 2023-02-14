Saime Toktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Habertürk editörü Saime Toktaş'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Saime Toktaş geliyor. Peki, Saime Toktaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Saime Toktaş'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Habertürk editörü Saime Toktaş kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Saime Toktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

SAİME TOKTAŞ KİMDİR?

Saime Toktaş, Habertürk editörüdür. Eğitimine İstanbul'da başlayan Saime Toktaş İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünü 2002 yılında tamamladı. 2005 yılında DHA'da editörlük yaptı. 2008 yılında CNN Türk'te muhabirlik yaptı. Daha sonrasında 2009 TRT Türk, 2011 A Haber ve 2018 yıllarında Haber Global bünyesinde çalıştı. Saime Toktaş şuanda ise Habertürk editörü olarak görev yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Saime Toktaş'ın Twitter'da 1100 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 2 bin takipçisi vardır.