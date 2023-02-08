Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık?'ta deprem mi oldu? 8-9 Şubat Adana Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık? depremi kaç şiddetinde oldu? 8 Şubat deprem l

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3549'a yükseldi. Yaralı sayımız 22 bin 168'e yükseldi. Deprem ülkemizin birçok ilinde hissedildi. Vatandaşlar, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık?'ta deprem mi oldu? Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık? depremi kaç şiddetinde oldu? 8 Şubat 2023 son dakika deprem listesi nedir? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 8 Şubat Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Peki, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık?'ta deprem mi oldu? Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık? depremi kaç şiddetinde oldu? Saimbeyli'de yeni deprem mi oldu? Tufanbeyli'de yeni deprem mi oldu? Yumurtalık'ta yeni deprem mi oldu? İşte detaylar...

DEPREM NEREDE OLDU? (6 ŞUBAT 2023)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

SAİMBEYLİ, TUFANBEYLİ, YUMURTALIK'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi gece saat 04:17 sularında Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok civar ilden hissedildi ve civar şehirlerde etkili oldu. Maraş'ta yeni artçı depremler olmaya devam ediyor. Ek olarak Adana'da 8 Şubat 2023 bugün saat 14:08'de Saimbeyli'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler genel olarak Adana'da Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık? ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Son dakika deprem haberlerini ve depremin şiddeti kaç sorusunu yanı sıra nerede deprem oldu konusu ile ilgili AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.