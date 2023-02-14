Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adana'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Saimbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Saimbeyli nerede? Saimbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Saimbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adana'da da birçok yerde deprem hissedildi. Adana'nın Saimbeyli ilçesi merak edildi. Peki, Saimbeyli nerede? Saimbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Saimbeyli ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SAİMBEYLİ NEREDE?

Saimbeyli, Adana ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 14.560

Yüzölçümü: 1.157 km² (446 mil²)

SAİMBEYLİİLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adana'da yer alan Saimbeyli ilçesinin nüfusu 14.560'tır.

SAİMBEYLİ HANGİ İLE BAĞLI?

Saimbeyli, Adana ilinin nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Eski adı Haçin olup, ilçeyi Fransız işgalinden kurtaran Saim Bey'in hatırasına, ismi Saimbeyli'ye çevrilmiştir. İlçe merkezinin nüfusu 2021 yılı NüfusU ADNKS'e göre 14.030 kişidir. Adana'ya uzaklığı 157 km'dir, ve Saimbeyli'ye bağlı 33 Mahalle bulunmaktadır. Ekonomik olarak Kozan'a bağlıdır.

Tarihçe

İlçenin kuruluşu hakkında elde kesin bilgiler bulunmaktadır.

Tarihi kalıntılara göre Hititler devrine kadar uzanmaktadır. İlçenin eski adı Haçin'dir. Bu ismin de ovaya egemen olan Anavarza Beyliğin'den geldiği ve Bey Toryo'nun oğlunun adı olduğu bilinmektedir. Bölge çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde Maraş sancağının Elbistan kazasına bağlanmıştır. Kurtuluş savaşı sırasında Fransız işgali altında kalmış, 18 Ekim 1920'de Yüzbaşı Doğan ve Kaymakam Saim Bey tarafından kurtarılan bölge 1922 yılında Kaymakam Saim Bey'den dolayı bu adı almış, yeni bir ilçe olarak kurulmuştur.

1928 yılında da bugünkü yerine nakledilmiştir.

Saimbeyli ile ilgili ilk bilgileri, İlçeyi ziyaret eden seyyahlar ve araştırmacılardan öğrenmekteyiz: V.Langlois (1852 -1853), Rahip Alishan (1800'lü yılların sonu), W. M.Ramsay (1800'lü yılların sonu), F.X.Schaffer (1900'lü yılların başı), C.Texier (19. y.y ilk yarısı) gibi seyyahlar Saimbeyli'yi ziyaret etmiş ve ilçenin ekonomik ve sosyal yaşantısının yanı sıra tarihsel dokusu ile ilgili bilgiler de vermişlerdir.

İlçe 1800'lü yıllardan itibaren bu seyyahlarca Hadchin, Hadjine, Hacın, Hadschin ve Haçin olarak adlandırılmıştır. W. M. Ramsay ise ilçenin Roma ve Bizans Dönemleri'ndeki adının Badimon olduğunu yazmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Y.Doç. K.Serdar Girginer tarafından yürütülen "Adana İli ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi" kapsamında ilçenin 2003 yılında çok kapsamlı ve titiz bir çalışmayla arkeolojik kültür envanteri çıkarılmış ve ilçeyle ilgili ilk bilimsel sonuçlar elde edilmiştir.

Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında İlçe tarihinin Roma Dönemi'ne kadar uzandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada İlçede Roma, Bizans ve Ermeni Dönemi yerleşmelerine ait pek çok anıtsal eser tespit edilmiş ve İlçenin zengin kültürü Arkeolojik literatüre kazandırılmıştır.

Coğrafyası

İlçe merkezi Göksu Çayı'nın kıyısında kurulmuştur. İlin kuzeyinde yer alan ilçenin denizden yüksekliği 1050 metre olup, toprakları dağlıktır. Orta Toroslar zincirine dahil olan Dibek Dağı ilçenin doğusunda, Bakır Dağı batısında yer alır. Dağlar derin akarsu vadileriyle parçalanmıştır. Dağların yüksek kesimleri köknar, kızılçam, karaçam ve sedir ormanları ile kaplıdır. Seyhan Irmağının başlıca iki kolundan biri olan Göksu ilçe topraklarını sular.

Adana'yı Pınarbaşı üzerinden Kayseri'ye bağlayan yol ilçe merkezinden geçer.