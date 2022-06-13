Saim Güveloğlu kimdir? Saim Güveloğlu kaç yaşında, nereli? Saim Güveloğlu biyografisi nedir?

Başarılı oyuncu Saim Güveloğlu, 1 ocak 1985 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Ortaokulu Başkent Ankara'da tamamlamış, Ortaokul döneminde ajanslara katılıp oyunculuk deneyimi kazanmıştır.Peki, Saim Güveloğlu kimdir? Saim Güveloğlu kaç yaşında, nereli? Saim Güveloğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAİM GÜVELOĞLU KİMDİR?

Başarılı oyuncu Saim Güveloğlu, 1 ocak 1985 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. İlkokul ve Ortaokulu Başkent Ankara'da tamamlamış, Ortaokul döneminde ajanslara katılıp oyunculuk deneyimi kazanmıştır. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuş olan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yönetmenlik yüksek lisansı yapmıştır. Aslen Adana'lı olan başarılı oyuncu oğlak burcudur.

Tiyatro yönetmenliği de yapan Saim Güveloğlu kısa filmler çekiyor. Başarılı oyuncu, "Benim Adım Melek" adlı dizide Mithat karakterine hayat vermiştir. "Seyit Ali'nin oğlu Mithat, kimsenin yüzüne açıkça söylememesine rağmen annesinin hayatına sebep olduğunu düşünerek büyür. Kendisini içten içe suçladığı kadar, babasının gözünde de aynı duyguyu yakalayan Mithat'ın, Seyit Ali ile arası hiçbir zaman süt liman olmaz. Sert, kabadayı tavırlı, namus kavramına fazlasıyla takıntılı, halası dışında kadınları küçümseyen, aslında kendisinden başka herkesi küçümseyen bir adamdır."

"İvanov" oyununun yönetmenliğini üstlenmiştir. İvanov oyununda metnin seçimi, cast'ın oluşturulması, oyuncuların çalıştırılması, belirli bir dramaturjik eksen oluşturulması, dekor ve ışık tasarımı için tasarımcılarla iletişime geçilmesi gibi görevleri yerine getirmiştir. Normalde tiyatro yönetmeninden beklenen görev rejiyi du¨zenlemesidir fakat bizde işler pek öyle ilerlemiyor diyen oyuncu diğer pek çok şeyle de yapımcı gibi uğraşmak durumunda kalıyoruz diye ekledi.

Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler

(2014) Gülümse

(2014) Kurmaca

(2013) Abbasağa Parkı Forumu

(2008) Kahraman

(2008) Yangın Aslen

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