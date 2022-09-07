Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Saim Diken izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Saim Diken kaç yaşında, nereli? Saim Diken hayatı ve biyografisi! Saim Diken kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Saim Diken hakkında araştırmalar yapılıyor. Saim Diken kimdir? Saim Diken kaç yaşında, nereli? Saim Diken hayatı ve biyografisi!

SAİM DİKEN KİMDİR?

Saim Diken, 1966 yılında Amasya Göynücek'e bağlı Başpınar Köyünde doğmuştur. İşletme Fakültesi mezunudur. 2 Üniversite bitirmiştir. CHP İstanbul 2.Bölge Milletvekili Aday Adayı olmuştur ve CHP İstanbul2019 da yapılması planlanan yerel seçimlerinde, Eyüp Sultan belediye başkan aday adayı oldu.