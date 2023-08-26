Saida Mirziyoyeva kimdir? Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saida Mirziyoyeva kaç yaşında, nereli, evli mi?

Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Saida Mirziyoyeva hakkında kimdir, kaç yaşında, evli mi bekar mı merak ediliyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Saida Mirziyoyeva kim, hayatı ve biyografisi!

Saida Mirziyoyeva kimdir? Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Saida Mirziyoyeva hakkında kimdir, kaç yaşında, evli mi bekar mı merak ediliyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Saida Mirziyoyeva kim, hayatı ve biyografisi haberimizde...

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAİDA MİRZİYOYEVA KİMDİR?

Saida Shavkatovna Mirziyoyeva 4 Kasım 1984 doğumlu Özbekistanlı bir politikacıdır. 31 Ocak 2020'den bu yana Özbekistan Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Fonu Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 12 Nisan 2019 - 29 Ocak 2020 tarihleri arasında Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in en büyük kızıdır.

Mirziyoyeva, Oybek Tursunov ile evli ve 3 çocukları var.

Siyasi Kariyeri

12 Nisan 2019'dan 29 Ocak 2020'ye kadar Mirziyoyeva, Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı'nın müdür yardımcısı olarak çalıştı. Ajansın müdür yardımcısı olarak, Halkla İlişkiler merkezinin faaliyetlerini koordine etti ve devlet ve idari organlarda şeffaflık konularını denetledi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 5 girişimi kapsamında projeleri hayata geçirdi. Ajans ile ifade özgürlüğü alanında çalışan uluslararası kuruluşlar arasında temasların kurulması için aktif olarak çalıştı. Özbekistan'da medya geliştirme konularında delegasyonların bir parçası olarak birçok ülkeyi ziyaret etti.

Mirziyoyeva'nın himayesinde, kör çocukların desteklenmesi ve Braille'de yayınlanan eğitici, sanatsal, bilimsel ve diğer gerekli literatürü sağlamayı amaçlayan "Kalp Gözü" projesinin faaliyetleri genişletildi. Ayrıca proje kapsamında ülkenin kültür kurumlarında kapsayıcı bir ortam yaratılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir. Tiflo yorum sistemi sinemalarda tanıtılıyor.

31 Ocak 2020'de Mirziyoyeva, Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Fonu Mütevelli Heyeti başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Yeni bir işe girdikten sonra bile "Kongil Kozi" projesinin uygulanmasına yardım etmeye devam etti. Özbekistan'da kitle iletişim araçlarının geliştirilmesine ve ifade özgürlüğünün sağlanmasına yönelik reformların uygulanmasına aktif olarak katılmaktadır. Hakaret ve hakaretten hapis cezasının kaldırılmasını destekledi.

Mirziyoyeva, 2019 yılından bu yana Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyesidir. Şubat 2020'de Dubai Kadın Örgütü'nün ev sahipliğinde Dubai'de düzenlenen The Power of Influence Global Women's Forum'a katıldı.