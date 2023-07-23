SAIC Motor ve Audi elektrikli araçlar için işbirliği yapacak

Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Alman otomobil üreticisi Audi ile ortaklaşa elektrikli araçlar geliştirme konusunda fikir birliğine varıldığını duyurdu. İki şirket arasında lisanslama, ortak geliştirme ve diğer işbirliği yolları üzerinde çalışılacak.

SHANGHAİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Alman otomobil üreticisi Audi ile ortaklaşa elektrikli araçlar geliştirme konusunda fikir birliğine varıldığını duyurdu.

SAIC Motor Başkan Yardımcısı ve Baş Mühendisi Zu Sijie Pazar günü yaptığı açıklamada, "Gelecekteki olası işbirliği yolları arasında lisanslama, ortak geliştirme ve diğer girişimler yer alıyor. Çin'in otomobil pazarı eşi benzeri görülmemiş bir dönüşümden geçiyor. Kazan-kazan durumunu garanti altına almak için stratejik işbirliğini derinleştireceğiz" dedi.

Zu ayrıca, SAIC Motor ve Audi'nin stratejik ortaklar olduğunu ve her iki tarafın da işbirliği yoluyla elektrikli araçların gelişimini hızlandırma konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

Shanghai merkezli şirket, 2025 yılına kadar yeni enerjili araçların yıllık satışını 3,5 milyon adede çıkarmayı hedefleyen üç yıllık bir plan açıklamıştı. Bu hedef, 2022 yılına kıyasla 2,5 kat artış anlamına geliyor.