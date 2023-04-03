Ezan okurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Sahurda Ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Sahurda Sabah ezanı okunurken su içmek ve yemek yemek orucu bozar mı? (Diyanet fetvası)

Muş İftar, İmsak ve Sahur vakti ne zaman? 1-2 Nisan (Cumartesi-Pazar) Muş ve ilçeleri sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Muş imsakiye

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte bazı dini soruların da cevapları merak konusu oldu. Bu sorulardan birisi, Sahurda Ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Sahurda Sabah ezanı okunurken su içmek ve yemek yemek orucu bozar mı? oldu. Peki, Ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okurken yemek yemek orucu bozuyor mu? İşte detaylar...

SABAH EZANI OKUNMAYA BAŞLADIĞINDA YEME İÇMEYE KISA BİR SÜRE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ? (DİYANET FETVASI)

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Diyanet Fetvası