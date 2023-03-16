Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar Sahura ne zaman kalkılacak 2023? İlk oruç ne zaman? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorularını araştırdı. Ramazan ayı heyecanı başladı. Peki, Sahura ne zaman kalkılacak 2023? İlk oruç ne zaman? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

2023 yılı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Vatandaşların heyecanla beklediği Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber arama motorlarında Sahura ne zaman kalkılacak 2023? İlk oruç ne zaman? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorularına yanıt arandı. İşte detaylar...

SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK 2023?

2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart Perşembe 2023 tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 20 Nisan'da Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü = 23 Mart 2023 Perşembe

Ramazan'ın 1. gecesi = 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

İLK ORUÇ NE ZAMAN 2023?

2023 yılında ilk farz oruç yani Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart 2023 tarihinde tutulacaktır.