Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2022 Ramazan ayının başlangıcına çok kısa bir süre kaldı ve sahura kalkılacağı gün ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. Peki, Sahura ne zaman kalkılacak 2022?

ORUÇ NEDİR?

Oruç kelimesi, sözlükte "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur'ân-ı Kerîm'de on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda geçmektedir (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "?vm" md.; Wensinck, el-Mu?cem, "?vm" md.). Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Serahsî'nin "belirli kimselerin belirli zamanda belirli fiillerden belirli bir amaçla uzak durması" şeklindeki tanımı bu ibadetin kimler açısından sahih sayıldığını belirtmeyi hedeflemektedir (el-Mebsû?, III, 54). Süresi içinde kişinin kendini oruç yasaklarına karşı tutmasına imsâk denir, bu kelime "oruca başlama, orucun başlangıç anı" mânasında da kullanılır. Vakti gelince orucu usulüne göre açmaya, yani orucu sonlandırmaya iftâr adı verilir.

SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK 2022?

1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

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