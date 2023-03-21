Sahura ne zaman kalkılacak 2023?

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. "Ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından gözler on iki ayın sultanı olan Müslüman alemi için önemli ayladan biri olan Ramazan ayına çevrildi. Vatandaşlar Ramazanın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini araştırlıyor.Peki, Sahura ne zaman kalkacak 2023?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler dini günler takvimi araştırmalara başladı. Vatandaşlar Ramazanın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini araştırılıyor. Peki, Sahura ne zaman kalkacak 2023?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 yılının dini günleri belli oldu. 2023'de Ramazan 23 Mart'ta başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak.

İLK ORUCA NE ZAMAN KALKINCAK?

İslam dünyası için önemli ayladan biri olanRamazan ayıkısa bir süre kaldı vatandaşlar Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlaması nedeniyleİlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Her sene gün sayısı değişiyor. ''2023 ramazan kaç gün sürüyor'' sorusunun bu yıl yanıtını veriyoruz. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.

RAMAZAN AYINDA NEDEN ORUÇ TUTULUR?

Kuran Ramazan ayında nazil olmaya başlaması sebebiyle de en şerefli ay olduğu için Ramazan ayında oruç tutulması emredilmiştir.