Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? DİYANET AÇIKLADI! Sahursuz oruç olur mu?

Üç ayların başlaması ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Üç ayların başlaması ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Detaylar..

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.