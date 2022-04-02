Sahura kadar yapılacak aktiviteler 2022: Sahura kadar uyumamak için ne yapılır?

Sahura kadar yapılacak aktiviteler araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladı. Gece sahura kalmak yerine sahura kadar uyumamayı tercih edenler Sahura kadar yapılacak aktiviteler nelerdir? Sahura kadar uyumamak için ne yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte sizler için hazırladığımız Sahura kadar yapılacak aktiviteler haberimizde...

SAHURA KADAR YAPILACAK AKTİVİTELER

İbadet etmek

Film seyretmek

Spor/yürüyüş yapmak

Televizyon izlemek

Dizi sezonları bitirmek

Kitap okumak

Sahur için yemekleri hazırlamaya başlamak

Müzik dinlemek

Tesbih çekmek

Dua etmek

Temizlik yapmak

Konsol oyunları oynamak

Yarının planlarını yapmak

Siz de yorumlara sahura kadar yapılacak aktivite önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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