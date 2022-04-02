Sahura kadar yapılacak aktiviteler 2022: Sahura kadar uyumamak için ne yapılır?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladı. Gece sahura kalmak yerine sahura kadar uyumamayı tercih edenler Sahura kadar yapılacak aktiviteler nelerdir? Sahura kadar uyumamak için ne yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte sizler için hazırladığımız Sahura kadar yapılacak aktiviteler haberimizde...
Sahura kadar yapılacak aktiviteler araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladı. Gece sahura kalmak yerine sahura kadar uyumamayı tercih edenler Sahura kadar yapılacak aktiviteler nelerdir? Sahura kadar uyumamak için ne yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte sizler için hazırladığımız Sahura kadar yapılacak aktiviteler haberimizde...
SAHURA KADAR YAPILACAK AKTİVİTELER
- İbadet etmek
- Film seyretmek
- Spor/yürüyüş yapmak
- Televizyon izlemek
- Dizi sezonları bitirmek
- Kitap okumak
- Sahur için yemekleri hazırlamaya başlamak
- Müzik dinlemek
- Tesbih çekmek
- Dua etmek
- Temizlik yapmak
- Konsol oyunları oynamak
- Yarının planlarını yapmak
Siz de yorumlara sahura kadar yapılacak aktivite önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
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