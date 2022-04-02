Ramazan ayının girmesiyle birlikte vatandaşlar, Sahur saat kaçta? Sahur yemeği en geç ne zamana kadar yenilebilir? 2 Nisan Cumartesi Sahura saat kaçta kalkılacak? merak ediyor. Peki, ilk sahur ne zaman? Sahur yemeği ne zaman yenilebilir? İşte cevaplar...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü : 2 Nisan Cumartesi 2022

2 Nisan Cumartesi 2022 Ramazan'ın 1. gecesi : 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

2022 İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK, HANGİ GECE?

2022 Ramazan ayında ilk sahura 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacaktır. Allah (c.c.) şimdiden kabul eylesin. Amin...

1. sahur : 1 Nisanı 2 Nisana bağlayan gece kalkılacak.

2. sahur : 2 Nisanı 3 Nisana bağlayan gece kalkılacak.

3. sahur : 3 Nisanı 4 Nisana bağlayan gece kalkılacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk sahuru bu gece yani 2 Nisan Cumartesi imsak vaktine kadar yapacağız.

SAHUR SAAT KAÇTA? SAHUR YEMEĞİ SAAT KAÇA KADAR YENEBİLİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Sahur yemeği imsak vaktine kadar yani sabah namazının okunmasına kadar yenilebiliyor . Ramazan ayında imsak vakti girdiğinde sabah ezanı okunduğu için sahur yemeğini sabah namazı okunana kadar yiyebilirsiniz. Fakat normal zamanlarda imsak vakti ve sabah ezanı vakti arasında belli bir süre olmaktadır. Lakin Ramazan aylarında genellikle imsak vakti olunca sabah ezanı okur.

Kısacası sahur yemeğini en geç imsak vaktine kadar (sabah ezanı okuyana kadar) yiyebilirsiniz. Sabah ezanı okuyunca su içmeyi ve yemek yemeyi kesmemiz ve oruca niyet etmemiz gerekmektedir. Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

İstanbul için imsak vakti : 05:12 (2 Nisan Cumartesi)

05:12 (2 Nisan Cumartesi) İzmir için imsak vakti : 05:25 (2 Nisan Cumartesi)

05:25 (2 Nisan Cumartesi) Ankara için imsak vakti : 04:59 (2 Nisan Cumartesi)

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SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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