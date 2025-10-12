Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Sahtekarlar dizisi, yayın hayatına başlamadan önce bile büyük bir ilgi uyandırdı. Etkileyici oyuncu kadrosu ve gizemli hikâyesiyle dikkat çeken dizinin arkasındaki yaratıcı isim ise izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Sahtekarlar dizisi senaristi kimdir? Sahtekarlar dizisini kim yazdı? Detaylar haberimizde...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİ KİM YAZDI?

Sahtekarlar dizisinin senaryosunu kaleme alan isim, Türk dizi dünyasının deneyimli ve saygın senaristlerinden Sema Ergenekon'dur.

Sema Ergenekon, yıllardır Türk televizyon sektöründe kaliteli projelere imza atmış, hikâye anlatıcılığı güçlü ve karakter inşasında derinlikli kurgular oluşturan bir senarist olarak tanınmaktadır. Sahtekarlar dizisi de onun elinden çıkan en yeni yapımlardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Senaristlik kariyerinde gösterdiği başarı sayesinde, proje daha yayınlanmadan izleyicinin güvenini kazanmıştır. Bu da dizinin başarısında senaristin katkısının ne denli büyük olduğunu ortaya koymaktadır.

Sema Ergenekon Kimdir?

Doğum Tarihi: 9 Nisan 1977

Doğum Yeri: Ankara

Meslek: Senarist, yapımcı

Sema Ergenekon, Türk televizyon ve dizi sektörünün en üretken senaristlerinden biridir. Kariyeri boyunca birçok reyting rekortmeni projeye imza atmıştır. Özellikle dram ve polisiye türlerindeki başarısıyla tanınan Ergenekon, karakter yaratımı ve olay örgüsü kurgusundaki ustalığıyla sektörün aranan isimleri arasındadır.