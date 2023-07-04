Star Tv ekranlarında yayınlanan Sahtekar İkili filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Sahtekar İkili filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Sahtekar İkili konusu ne, oyuncuları kimler? Sahtekar İkili oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Sahtekar İkilifilminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Sahtekar İkili konusu ne, oyuncuları kimler? Sahtekar İkili oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

SAHTEKAR İKİLİ OYUNCU KADROSU!

Kristen Bell

Kirby Howell-Baptiste

Paul Walter Hauser

Vince Vaughn

Joel McHale

Tempe Tina

Bebe Rexha