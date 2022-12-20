Antalya'da geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan sahte mimar merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında Sahte mimar kim? Sahte mimar hangi projelerde çalıştı? Sahne mimar olayı ne? araması yaptı. İşte merak edilenler...

Antalya'da yaşayan Avni Tekinaslan'ın sahte geçici mezuniyet belgesi hazırlayıp, kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıttığı belirlendi. Peki, gündemde olan sahte mimar kim? Sahte mimar hangi projelerde çalıştı? Sahne mimar olayı ne?

SAHTE MİMAR KİM?

Antalya'da yaşayan Avni Tekinaslan'ın sahte geçici mezuniyet belgesi hazırlayıp, kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıttığı belirlendi. Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı. İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi. Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi. Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

Tekinaslan'ın YİKOB tarafından 14 Temmuz tarihinde tapılan ihaleyle Sultanhisar ilçesi Kavaklı Cami'sinin restorasyon işini de aldığı ortaya çıktı. Tekinaslan, bugün YİKOB yekilileriyle yaklaşık 1 milyon liraya mal olacağı belirtilen cami inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecileri karşısında gören Tekinaslan, soruları yanıtsız bırakarak hafif ticari aracına binip, bölgeden uzaklaştı. Tekinaslan hakkında Aydın Valiliği de inceleme başlattı.