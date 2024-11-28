Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?

O sözler Cübbeli'ye mi?

Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte dolar olayı ve bu durumun nasıl anlaşılabileceği hakkında bilgi veriliyor. Sahte doların ne olduğu ve sahte doların nasıl tespit edilebileceği konularında detaylı bilgiler sunuluyor. Bu bilgiler, dolandırıcılık olaylarına karşı korunma ve finansal güvenlik için önem taşıyor.

Sahte dolar olayı, piyasada dolaşan bazı Amerikan dolarlarının sahte olduğuna yönelik iddialar ve bu iddiaların yol açtığı ekonomik endişeleri ifade ediyor. Sosyal medyada sıkça gündeme gelen sahte para vakaları, birçok kişinin aklında "Sahte dolar nasıl anlaşılır?" sorusunu uyandırdı. Uzmanlara göre, sahte paraları tespit etmek için çeşitli güvenlik unsurlarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Peki, Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde...

SAHTE DOLAR OLAYI NEDİR?

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu. Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.

Döviz bürosuna 50 dolarını bozdurmak için geldiğini ifade eden İbrahim Halil Hüseyin, gazetecilere, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." dedi.

Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır?

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Esnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Nusret merakı meclis üyesinin başını yaktı
img

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz
img

Piyasaları altüst eden olayda detaylar ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahte dolar olayı nedir? Sahte dolar nasıl anlaşılır? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.