Sahte doktor Osman Ç. kimdir? Sahte doktor Osman Ç. hangi hastanede çalıştı?

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SAHTE DOKTOR OSMAN Ç. KİMDİR?

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olan Osman Ç., beyin kanaması geçiren bir hastanın Van'dan İstanbul'a ambulansla nakledilmesi sırasında ambulansta jandarma ekiplerinin kontrolü ile yakalandı.

Sahte doktor Osman Ç., para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürüldü.

Osman Ç.'nin İstanbul'daki bir hastanede sağlık çalışanlarına kendisini çocuk doktoru olarak tanıttığı öğrenildi. Ayrıca sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öğrenildi.