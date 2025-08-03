Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında 400 akademisyenin usulsüz atandığı iddiası tartışma yaratırken, bu kişilerin kim olduğu merak konusu oldu. "400 akademisyen kim?" sorusu özellikle sosyal medyada ve haber sitelerinde yoğun ilgi gördü. Ancak yetkili kurumlar, bu konuda henüz net bir bilgi paylaşmadı. Peki, Sahte diploma 400 akademisyen kim?

SAHTE DİPLOMA 400 AKADEMİSYEN KİM?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve YÖK sistemlerinde izinsiz şekilde kopyalanan e-imzalarla başlatılan bir soruşturma dosyasına dayanıyor. Soruşturmada, 39 sahte diploma düzenlendiği ve bu belgeler aracılığıyla yaklaşık 400 kişinin akademik kadrolara yerleştirildiği öne sürüldü.

İddialar, 400 akademisyenin büyük çoğunluğunun doçent ve profesör kadrolarına atandığı yönünde. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, şu ana kadar hakkında işlem yapılan 220 kişi arasında akademisyen bulunmuyor.