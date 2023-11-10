Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran Şahsiyet dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken Şahsiyet hangi platformda? Sorusu da merak konusu oldu. Peki, Şahsiyet hangi platformda? Şahsiyet dizisi nerede, hangi platformda yayınlanmakta?

Şahsiyet hangi platformda? Şahsiyet dizisi nerede, hangi platformda yayınlanmakta?u Hangi Platformda Yayınlanacak?

Başrollerini Haluk Bilginer ile Cansu Dere'nin üstlendiği, Hakan Günday'ın yazdığı Onur Saylak'ın ise yönetmenliğini yaptığı Şahsiyet dizisi 2. sezonu için geri sayım başladı. Dizinin dün akşam yapılan galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Peki, Şahsiyet hangi platformda? Şahsiyet dizisi nerede, hangi platformda yayınlanmakta?

ŞAHSİYET HANGİ PLATFORMDA?

Şahsiyet yeni sezonu dijital platform Gain'de izleyicisiyle buluşacaktır. Haluk Bilginer'in unutkanlığıyla mücadele eden emekli adliye memuru Agah Beyoğlu karakterini canlandırdığı Şahsiyet dizisinin 2. sezonunun çıkış tarihi belli oldu: 13 Kasım 2023. Dizi, Alzheimer teşhisi konulan Agah Beyoğlu'nun sıradışı cinayetlerle dolu serüvenlerini konu alıyor.